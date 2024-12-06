Иммунолог Крючков: о пандемии неизвестной болезни из Конго говорить пока рано

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Информации о неизвестной болезни из Демократической Республики Конго пока мало, поэтому о пандемии говорить преждевременно. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Ранее от неизвестной болезни скончались более 140 жителей Конго. По словам биолога Анчи Барановой, у инфицированных наблюдались сильная головная боль, кровоизлияния в глазные яблоки и симптомы, похожие на грипп. В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация в африканской стране взята на контроль.

По словам Крючкова, Конго в целом считается опасным местом с точки зрения инфекций: в республике плохие условия жизни и большие проблемы с медицинским обеспечением. Поэтому в стране были вспышки в том числе оспы обезьян, а также Эболы и вирусов Марбург.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Вроде бы нынешняя болезнь не похожа на геморрагические лихорадки, например Эболу. Нет сходства с обезьяньей оспой, по крайней мере, ее типичной картиной. Также не похоже на пандемический грипп: это не очень характерный регион именно для него. Исходя из этого, сказать, что это за болезнь, сложно.

Доберется ли болезнь до России и способна ли она вызвать пандемию, эксперт прогнозировать не стал. По его словам, для начала нужно понять, что является ее возбудителем и каким путем она распространяется. На данный же момент информации слишком мало, необходимо дождаться хотя бы результатов анализов, отметил Крючков.

"Пока речь идет именно о распространении в Конго, нет сведений, что подобные случаи фиксируются за пределами республики. Возможно, инфекция привязана к местности. Делать прогнозы, куда она распространится, пока совершенно бессмысленно. Нужно понять ее причину", – отметил иммунолог.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Все равно нужно быть настороже. До разрешения ситуации необходимы стандартные противоэпидемические меры: в частности, въездные проверки прибывающих из этого региона и Центральной Африки. Все-таки у Конго есть аэропорт.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что следят за развитием ситуации с геморрагической лихорадкой в Сьерра-Леоне. Все возможные эпидемические риски находятся на контроле у специалистов, а в пунктах пропуска через границу организованы проверки, подчеркнули в ведомстве.