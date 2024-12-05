Роспотребнадзор следит за данными по геморрагической лихорадке в Сьерра-Леоне

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Роспотребнадзор отслеживает информацию о предполагаемом случае геморрагической лихорадки в Сьерра-Леоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в Сьерра-Леоне расследуется предполагаемый случай острой вирусной геморрагической лихорадки после смерти женщины-медработника на западе Фритауна, столицы страны.

Специалисты ведомства контролируют эпидемические риски. Кроме того, в пунктах пропуска через госграницу с помощью АИС "Периметр" в режиме реального времени выявляются граждане с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидобстановкой. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, уточнили в пресс-службе.

Вирусная геморрагическая лихорадка – это инфекция с природно-очаговым распространением, протекающая с геморрагическим и острым лихорадочным синдромом. Симптомы – выраженная интоксикация, высокая температура, геморрагическая сыпь, кровотечения различной локализации и полиорганные нарушения.

Между тем в Конго в ноябре погибли 143 человека, заразившись неизвестной болезнью. Как рассказал губернатор провинции Кванго Реми Саки, у всех зараженных наблюдались похожие симптомы, среди которых высокая температура и сильная головная боль.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указала, что ООН обеспокоена ситуацией в Конго и работает над изучением заболевания совместно с властями страны. Тем временем количество зараженных продолжает увеличиваться.