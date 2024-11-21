Daily Star: британец провел в больнице 4 месяца из-за плотоядной бактерии

Фото: depositphotos/sudok1

Британец Саймон Инглиш, отставной пожарный из Беверли, провел 4 месяца в больнице, заразившись плотоядной бактерией, которая вызывает отмирание мягких тканей, передает Daily Star.

Утром Инглиш почувствовал себя заболевшим и подумал, что заразился простудой от жены. Однако уже к вечеру у него начались лихорадка и сильный кашель. Медики поставили британцу опасный диагноз: некротизирующий фасциит, спровоцированный попаданием в организм бактерий.

Саймон провел 4 месяца в отделении интенсивной терапии, где ему были проведены четыре операции по удалению инфекции и две операции – по пересадке кожи на левой ягодице.

Во время пребывания в медицинском учреждении ему пришлось столкнуться с необходимостью проведения срочной колостомии, что усложнило процесс его восстановления. Сейчас Саймон постепенно идет на поправку и надеется вернуться к привычному образу жизни.

Ранее американский хирург из Флориды Томас Шакновски удалил пациенту печень вместо селезенки, совершив третью врачебную ошибку, из-за чего временно лишился лицензии на медицинскую практику.

По итогу в октябре текущего года на хирурга поступила жалоба о том, что он опасен для пациентов и не обладает медицинскими знаниями. Ему запретили работать в медучреждениях Флориды и Алабамы.