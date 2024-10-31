The State: во Флориде хирург вместо селезенки удалил пациенту печень

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Американский хирург из Флориды Томас Шакновски удалил пациенту печень вместо селезенки, совершив третью врачебную ошибку, из-за чего временно лишился лицензии на медицинскую практику, сообщает The State.

На операции в августе врач положил на стол печень мужчины и сказал коллегам, что успешно удалил селезенку. После этого у пациента началось обильное кровотечение, и он скончался.

Подобная история случилась с Шакновски в мае 2023 года, когда он удалил другому пациенту часть поджелудочной железы вместо надпочечника. В июле он сделал пациентке резекцию желудка, хотя должен был провести илеостомию (создание в брюшной области стомы для выведения каловых масс), в результате чего женщина погибла.

По итогу в октябре текущего года на хирурга поступила жалоба о том, что он опасен для пациентов и не обладает медицинскими знаниями. Ему запретили работать в медучреждениях Флориды и Алабамы.

Ранее медики университетской больницы "Буловка", расположенной в Праге, по ошибке сделали операцию беременной женщине и лишили ее ребенка. Врачи перепутали двух пациенток азиатского происхождения. Одна из них была беременна и пришла в медучреждение на плановый осмотр, а второй должны были провести операцию по лечению заболевания матки.