Суд Лондона приговорил к общественным работам мигрантку, выдавшую себя за врача

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В Великобритании суд приговорил 19-летнюю мигрантку из Болгарии Крейену Здрафкову к 12 месяцам общественных работ за то, что та выдавала себя за врача в больнице Западного Лондона, сообщает The Sun.

Здрафкова дважды посетила больницу в Западном Лондоне, где представилась "доктором Кристиной", надела стетоскоп и медицинские перчатки. Девушка убедила персонал больницы доверить ей пациента, которому она затем ввела неизвестное вещество из шприца. Пациент не пострадал.

Через три дня девушка вновь пришла в больницу и была задержана. За время пребывания в медицинском учреждении она успела осмотреть медицинские иглы и даже побывать в машине скорой помощи.

Адвокат фигурантки заявил в суде, что его подзащитная всегда мечтала стать врачом, но в 14 лет родила близнецов и не смогла продолжить образование. Кроме того, он обвинил сотрудников больницы в том, что они позволили ей получить доступ к пациентам.

В результате суд приговорил Здрафкову к 12 месяцам общественных работ и запретил ей без крайней необходимости заходить в любые помещения, находящиеся в ведении Национальной службы здравоохранения Англии.

Ранее суд Лондона приговорил экоактивисток из организации Just Stop Oil Фиби Пламмер и Анну Холланд к 2 годам и 20 месяцам тюремного заключения соответственно за то, что они облили супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в октябре 2022 года.

Полотно не было повреждено, однако сотрудники галереи зафиксировали незначительные повреждения рамы, реставрация которой стоила 10 тысяч фунтов стерлингов.