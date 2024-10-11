Движение транспорта перекроют в центре столицы 12 и 13 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 17:55

Происшествия

Суд Лондона приговорил к общественным работам мигрантку, выдавшую себя за врача

Фото: 123RF/iakov

В Великобритании суд приговорил 19-летнюю мигрантку из Болгарии Крейену Здрафкову к 12 месяцам общественных работ за то, что та выдавала себя за врача в больнице Западного Лондона, сообщает The Sun.

Здрафкова дважды посетила больницу в Западном Лондоне, где представилась "доктором Кристиной", надела стетоскоп и медицинские перчатки. Девушка убедила персонал больницы доверить ей пациента, которому она затем ввела неизвестное вещество из шприца. Пациент не пострадал.

Через три дня девушка вновь пришла в больницу и была задержана. За время пребывания в медицинском учреждении она успела осмотреть медицинские иглы и даже побывать в машине скорой помощи.

Адвокат фигурантки заявил в суде, что его подзащитная всегда мечтала стать врачом, но в 14 лет родила близнецов и не смогла продолжить образование. Кроме того, он обвинил сотрудников больницы в том, что они позволили ей получить доступ к пациентам.

В результате суд приговорил Здрафкову к 12 месяцам общественных работ и запретил ей без крайней необходимости заходить в любые помещения, находящиеся в ведении Национальной службы здравоохранения Англии.

Ранее суд Лондона приговорил экоактивисток из организации Just Stop Oil Фиби Пламмер и Анну Холланд к 2 годам и 20 месяцам тюремного заключения соответственно за то, что они облили супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в октябре 2022 года.

Полотно не было повреждено, однако сотрудники галереи зафиксировали незначительные повреждения рамы, реставрация которой стоила 10 тысяч фунтов стерлингов.

Читайте также


происшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика