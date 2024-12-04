Более 140 человек погибли от неизвестной болезни в Конго

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Свыше 140 человек погибли в Демократической Республике Конго в ноябре, заразившись неизвестной боленью. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

На данный момент известно о 143 погибших в юго-западной провинции Кванго. По словам губернатора провинции Реми Саки, у всех зараженных наблюдались похожие симптомы, в их числе высокая температура и сильная головная боль.

Бригада медиков направилась в зону заражения, чтобы собрать необходимые образцы. Отмечается, что болезнь распространилась в сельской местности, где сложно достать лекарства и зараженные умирают в результате дефицита медикаментов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ООН обеспокоена ситуацией в Конго и работает над изучением болезни совместно с властями страны. Число зараженных тем временем продолжает расти.

В сентябре еще одна неизвестная болезнь была зафиксирована в городе Лакхпат в округе Кач индийского штата Гуджарат. В результате заражения ею за восемь дней погибли 15 человек, в том числе дети.

Сделанные анализы исключили вероятность вируса гриппа H1N1, свиного гриппа, конго-крымской геморрагической лихорадки, малярии и лихорадки денге. Кроме того, согласно анализам, неизвестная лихорадка, предположительно, не относилась к инфекционным заболеваниям.