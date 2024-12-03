Роспотребнадзор исключил риски распространения в РФ оспы обезьян Ib

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В России исключены риски распространения разновидности оспы обезьян lb, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Как пояснили в ведомстве, клада Ib была впервые обнаружена в Демократической Республике Конго (ДРК) и зарегистрирована в апреле 2024 года. Данной кладой преимущественно затронуты восточные районы ДРК и соседние страны.

"Активное распространение данной клады за пределами Африканского континента не зафиксировано", – добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве ранее заявили, что держат на контроле ситуацию со вспышками вирусов Марбург, Оропуш и оспы обезьян. Случаи заболевания этими вирусами были зарегистрированы в 17 странах.

Туристам рекомендовали уточнять сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания. Для недопущения завоза вирусов на территорию России во всех пунктах пропуска усилен санитарно-карантинный контроль.