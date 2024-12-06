Биолог Баранова: вирус в ДРК вызывает кровоизлияния в глазные яблоки и боль

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Симптомы неизвестного вируса, который распространяется в Демократической Республике Конго, схожи с симптомами гриппа – у заболевших наблюдается кровоизлияние в глазные яблоки и сильная головная боль. Об этом сообщила доктор биологических наук и профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью "Ленте.ру".

По ее словам, от этой болезни в одном из бедных районов ДР Конго за последние 2 недели умерли 143 человека. Пока неизвестно, старый или новый этот вирус, уточнила Баранова.

Об инфекции стало известно в начале декабря. СМИ уточнили, что болезнь распространилась в сельской местности, где сложно достать лекарства, и зараженные умирают в результате дефицита медикаментов.

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ООН обеспокоена ситуацией в Конго и работает над изучением болезни совместно с властями страны. Роспотребнадзор проконтролирует информацию о случаях заболевания неизвестным вирусом в ДНР.

