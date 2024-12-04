Роспотребнадзор взял на контроль данные о неизвестном вирусе в Конго

Фото: 123RF/armmypicca

Роспотребнадзор проконтролирует информацию о случаях заболевания неизвестным вирусом в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

По данным надзорного ведомства, Роспотребнадзор уже организовал лабораторную базу, референс-центры основных научных организаций, а также подготовил специалистов. Благодаря этому удастся оперативно выявить риски и принять необходимые меры, уточнили в пресс-службе.

О неизвестной инфекции, от которой погибли в Конго за последний месяц уже более 140 человек, стало известно 4 декабря. По словам губернатора провинции Реми Саки, у всех зараженных наблюдались похожие симптомы, в их числе высокая температура и сильная головная боль.

СМИ уточнили, что болезнь распространилась в сельской местности, где сложно достать лекарства, и зараженные умирают в результате дефицита медикаментов. В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ООН обеспокоена ситуацией в Конго и работает над изучением болезни совместно с властями страны.

