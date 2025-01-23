"Известия": Россия может ограничить импорт плодов и ягод

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Россия может ограничить или запретить импорт плодов и ягод. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующую инициативу государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Возглавляет комиссию заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Он и авторы инициативы предложили Совфеду включить ее в план на этот год. Они призывают поддержать российских производителей, которые не могут достичь показателей Доктрины продовольственной безопасности – самообеспеченность на уровне 60% при реально достигнутой почти в 47%.

Сначала ограничение импорта хотят распространить на клубнику, яблоки и груши в сезон их пикового производства в России – летом и осенью. Они могут начать действовать во втором квартале.

Власти рассчитывают поддержать отечественных садоводов и владельцев питомников, в том числе используя механизмы таможенно-тарифного регулирования.

Сенатор Сергей Митин уверен, что квоты на импорт и повышенные пошлины помогут повысить спрос на продукцию российских производителей. Эти меры улучшат их финансовое положение на рынке.

"В сезон местные ягоды могут быть вкуснее и полезнее импортных: клубника, малина, смородина и другие виды такой продукции, выращенной в России, будут с лучшими качественными характеристиками, более свежими и спелыми", – добавил он.

При этом в министерстве сельского хозяйства сочли нецелесообразным полный запрет на импорт из-за климатических особенностей России. Эксперт отрасли Ирина Козий согласилась с этим и предупредила о возможных негативных последствиях для потребителей. По ее мнению, продукция в магазинах может, наоборот, стать менее качественной и более дорогой. При этом плоды и ягоды из Китая, Эквадора и Турции иногда продаются дешевле, чем российские, отметила она.

"Более 70% отечественного рынка свежих фруктов и ягод приходится на импортные плоды. В зависимости от категории этот показатель доходит до 100%, как, например, в случае с бананами и цитрусовыми. 90% превышает доля импортных груш, черешни, персиков, нектаринов, винограда", – пояснила Козий.

Заменить такую продукцию в кратчайшие сроки не получится, считает эксперт. По ее словам, в России хороший объем только у яблок, однако даже их ввозят в период с зимы до середины лета, когда собственный урожай сохраняется только в хозяйствах.

Козий предлагает другие меры, например, снять ограничения на поставки всего необходимого для садоводства. Это позволит уменьшить себестоимость у отечественных производителей.

Глава президиума АКОРТ Игорь Караваев, в свою очередь, обратил внимание на уже существующие успехи в импортозамещении яблок, груш и бахчевых. Доля отечественных яблок выросла с 25–30 до 70–90% в зависимости от сезона. При этом на низком уровне остается доля ягод отечественного производства – 10%.

Ограничения или запрет на импорт не исправят ситуацию в тех сегментах, где российского производства объективно не хватает, объяснил он.

"Мы не можем заместить импорт бананов, цитрусовых, киви, авокадо и в весенне-летний период вынуждены импортировать косточковые фрукты. Наибольший потенциал по импортозамещению – у яблок", – добавил эксперт.

Караваев считает, что в стране следует развивать систему длительного хранения яблок всех сортов, а также уведомлять торговые сети об остатках объемов урожая в камерах хранения.

Ранее член ЦК КПРФ Николай Арефьев призвал проверить выросшие цены на продукты, в частности на овощи. Он считает, что торговля "довольно сильно балуется" наценкой на продукты.

Однако, по его словам, есть объективные причины повышения цен. Парламентарий объяснил, что по большей части Россия получает овощи через импорт, в связи с чем курс доллара сильно влияет на конечную цену продуктов.

