Депутат Арефьев призвал проверить рост цен на продукты

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Сильный рост цен на продукты в ноябре, в частности на овощи, нужно проверить и ввести государственное регулирование. Об этом News.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, член ЦК КПРФ Николай Арефьев.

"Как говорил Иван Андреевич Крылов: "Не надо слов там тратить по-пустому, где нужно власть употребить". А ее нужно употребить и проверить, и закон ввести, и ограничения налагать", – отметил депутат.

Арефьев пояснил, что "нельзя церемониться с теми, кто зарвался в ценообразование особенно сильно". Он считает, что торговля "довольно сильно балуется" наценкой на продукты. Однако, уточнил парламентарий, есть объективные причины повышения цен. Он объяснил, что по большей части Россия получает овощи через импорт, в связи с чем курс доллара сильно влияет на конечную цену продуктов.

Он также обратил внимание на ажиотаж перед новогодними праздниками. По его мнению, при введенных санкциях тяжело удовлетворить высокий спрос. Кроме того, провести транзакцию через банки, подпавшие под санкции, сложно. Это все, с его слов, налагает определенные условия на ценообразование.

Ранее Минсельхоз поддержал предложение о госрегулировании наценок на социально значимые товары. Таким образом, если цены в течение двух месяцев увеличиваются более чем на 10%, то надбавки для оптовиков и розничных торговцев могут быть повышены до 5 и 15% соответственно.

Ведомство рекомендовало применять такой подход только в особых обстоятельствах.