ФАС организовала проверки производителей сливочного масла из-за роста цен

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Федеральная антимонопольная служба РФ организовала антикартельные проверки производителей сливочного масла после обращений россиян о повышении цен. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Внеплановые выездные проверки проходят в отношении семи компаний в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях.

Окончательные выводы служба сделает после мероприятий и анализа полученной информации.

По данным Росстата, с 26 ноября по 2 декабря сливочное масло подорожало на 1,2%. С начала года рост цен на продукт составил 33,15%.

При этом в 21 российском регионе были подписаны соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло. Как отмечали в ФАС, это позволит стабилизировать стоимость продукции и повысить ее доступность.

Соглашения действуют в Амурской, Белгородской, Брянской, Запорожской, Калужской, Кировской, Московской, Орловской, Пензенской, Самарской, Тамбовской и других областях.

