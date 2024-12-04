Сливочное масло подорожало в России на 1,2% за неделю

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Сливочное масло подорожало в России на 1,2% с 26 ноября по 2 декабря. С начала года рост цен на продукт составил 33,15%, следует из данных Росстата.

По данным ведомства, плодоовощная продукция за неделю подорожала на 3,6%, в том числе огурцы – на 9,5%, помидоры – на 6,7%, белокочанная капуста – на 2,5%, репчатый лук – на 2%, картофель и бананы – на 1,4%, яблоки – на 1,3%.

Также цены на куриные яйца поднялись на 1,3%, мясо кур и масло подсолнечное – на 1,1%, сыры твердые, полутвердые и мягкие – на 0,9%, рыба мороженая и творог – на 0,8%, молоко – на 0,7%, а соль – на 0,4%.

Кроме того, как подчеркнул Росстат, колбасы, консервы мясные для детского питания, гречневая крупа и обеды поднялись в цене на 0,2%, свинина, сухие молочные смеси, консервы для детского питания и макароны – на 0,1%.

При этом за неделю уменьшилась стоимость сосисок, сахарного песка, риса и черного чая.

Ранее Генпрокуратуру и ФАС попросили проверить наценки на картофель в торговых сетях России. Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности от партии "Единая Россия" Анатолий Выборный отметил, что к нему обращаются граждане, не понимающие, чем вызвано резкое подорожание картофеля. По информации Росстата, с начала текущего года цена на овощ выросла на 74%.

