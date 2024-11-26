Депутат Выборный попросил Генпрокуратуру и ФАС разобраться с ценами на картофель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) попросили проверить наценки на картофель в торговых сетях России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности от партии "Единая Россия" Анатолия Выборного.

Депутат отметил, что к нему обращаются граждане, не понимающие, чем вызвано резкое подорожание картофеля. По информации Росстата, с начала текущего года цена на овощ выросла на 74%. При этом в России сейчас не наблюдается дефицита на продукт, отметил парламентарий.

Выборный добавил, что если в оптовых магазинах цена на картофель составляет 10 рублей, то на прилавках она увеличена в 4–5 раз. По его словам, в некоторых магазинах стоимость картофеля варьируется от 85 рублей и выше.

В своем письме депутат отметил важность принятия незамедлительных мер по предотвращению дальнейшего роста цен на картофель, поскольку для многих российских семей данный овощ является одним из основных продуктов питания.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития и Минсельхоз России попросили проработать вопрос импорта картофеля из дружественных стран. Зампред правительства Дмитрий Патрушев пояснил, что импорт необходим, чтобы удовлетворить растущий спрос на внутреннем рынке.

