В РФ могут ввести таможенные льготы на импорт яблок и картофеля

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Правительство изучает возможность введения таможенных льгот на импорт сразу нескольких видов плодоовощной продукции: картофеля, лука, моркови, капусты и яблок. Об этом заявила пресс-служба министерства экономического развития России.

Соответствующий вопрос рассматривается на площадке правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию.

В министерстве также напомнили, что импорт сливочного масла удалось расширить благодаря новым поставщикам. Кроме того, в скором времени с партнерами по Евразийской экономической комиссии будет утверждено предоставление льготы на беспошлинный ввоз масла.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по дополнительной господдержке для увеличения объемов мяса птицы на внутреннем рынке. Спустя время подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правительства одобрила установление тарифной льготы в отношении импорта в Россию отдельных видов мяса домашних кур. Тогда речь шла об объемах до 160 тысяч тонн.

Кроме того, правительство решило обнулить таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса курицы. Уточнялось, что налог отменяется для мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн. По информации кабмина, решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке.

