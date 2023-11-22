Путин поручил представить идеи по увеличению предложения мяса птицы на рынке

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Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по дополнительной господдержке для увеличения объемов мяса птицы на внутреннем рынке. Документ размещен на сайте Кремля.

Подчеркивается, что особое внимание следует обратить на необходимость увеличения объема производства мяса птицы. Выполнить поручение нужно до 20 декабря текущего года.

Ответственным президент назначил премьер-министра России Михаила Мишустина.

Ранее глава РФ заинтересовался причинами роста цен на мясо птицы и потребовал от правительства оперативной реакции. По его словам, цены с начала года увеличились более чем на 27%.

Позднее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала антикартельные проверки в отношении 12 компаний, выпускающих куриные яйца и курицу. Проверки, как сообщили на сайте ФАС, связаны с увеличением стоимости в оптовом сегменте социально значимых рынков. Сотрудники ведомства оценят действия производителей на предмет подписания антиконкурентных соглашений.

ФАС рекомендовала торговым сетям снизить цены на продукцию из курицы в магазинах