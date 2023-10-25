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Владимир Путин заинтересовался причинами роста цен на мясо птицы и потребовал от правительства оперативной реакции. Об этом пишет ТАСС.

"А что курятина так подорожала? (Цена на. – Прим. ред.) мясо птицы у нас с начала года выросла больше чем на 27%", – спросил президент у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева на совещании с членами кабмина.

Глава Минсельхоза по видеосвязи представил доклад о ситуации в отрасли и уточнил, что меры принимаются. Он добавил, что производители мяса птицы, "чувствуя свою социальную ответственность", начали снижать цену на курятину.

Российский лидер подчеркнул, что производители "бизнесом занимаются", а вот кабмин должен вовремя "включать известные механизмы". Среди них Путин отметил закупку по импорту из Белоруссии и Казахстана. Президент подчеркнул, что делать это нужно своевременно.

Ранее основные производители курицы – компании "Черкизово", "ГАП Ресурс" и "Приосколье" – начали уменьшать оптовые цены на продукцию после требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС). ФАС также посоветовала сделать скидку для поставщиков.

По данным Росстата, в сентябре цены на курицу увеличились на 5,67%, а на яйца – на 7,83%. К 16 октября мясо птицы возросло в стоимости еще на 2,5%, а яйца продержались на сентябрьском уровне – 7,8%.

Однако вице-премьер Виктория Абрамченко сказала, что стоимость яиц и курицы стала постепенно уменьшаться, поэтому ситуация в стране стабилизируется.

Куриное мясо начало дешеветь в России впервые с июня