Кабмин обнулил таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса курицы на 2024 год

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Правительство решило обнулить таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса курицы на 2024 год. Об этом говорится на сайте Кабмина РФ.

Уточняется, что налог отменяется для мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн.

"Решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке", – говорится на сайте.

Также в Кабмине утвердили правила выдачи импортерам необходимых документов. Этим займется Минсельхоз РФ, подчеркнули в пресс-службе. На сайте ведомства также будут уведомлять об остатке объемов продукции, на которую полагается льгота.

Ранее Владимир Путин поручил Кабмину представить предложения по дополнительной господдержке для увеличения объемов мяса птицы на внутреннем рынке. Подчеркивается, что особое внимание следует обратить на необходимость увеличения объема производства мяса птицы.

Затем подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правительства одобрила установление тарифной льготы в отношении импорта в Россию отдельных видов мяса домашних кур. Однако тогда речь шла об объемах до 160 тысяч тонн.

По данным Росстата, в сентябре 2023 года цены на курицу увеличились на 5,67%. К середине октября мясо птицы возросло в стоимости еще на 2,5%.

Куриное мясо начало дешеветь в России впервые с июня