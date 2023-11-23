В РФ одобрили беспошлинную квоту на импорт до 160 тыс тонн мяса кур

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Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила установление тарифной льготы в отношении импорта в Россию отдельных видов мяса домашних кур в объеме до 160 тысяч тонн. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

Уточняется, что в 2024 году поставки в данном объеме будут освобождены от уплаты ввозной таможенной пошлины. Решение направлено на стабилизацию цен на рынке птицеводческой продукции при помощи наращивания предложения на внутреннем рынке.

Накануне Владимир Путин поручил правительству представить предложения по дополнительной господдержке для увеличения объемов мяса птицы на внутреннем рынке. Подчеркивалось, что особое внимание следует обратить на необходимость увеличения объема производства мяса птицы.

До этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала антикартельные проверки в отношении 12 компаний, выпускающих куриные яйца и курицу. Проверки, как сообщили на сайте ФАС, связаны с увеличением стоимости в оптовом сегменте социально значимых рынков.

Крупнейшие производители куриного мяса начали снижать оптовые цены