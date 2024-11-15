Минсельхоз и МЭР проработают вопрос импорта картофеля из дружественных стран

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Минэкономразвития и Минсельхоз России попросили проработать вопрос импорта картофеля из дружественных стран, передает ТАСС.

Зампред правительства России Дмитрий Патрушев пояснил, что импорт необходим, чтобы удовлетворить растущий спрос на внутреннем рынке.

"Мы понимаем, что нужно развивать собственное производство. И мы будем работать над тем, чтобы удовлетворить спрос той продукцией, которую мы производим на наших полях", – подчеркнул он.

Патрушев также заявил, что цена картофеля в этом году сопоставима с 2021 и 2022 годом.

Ранее Минсельхоз РФ предложил ввести с 23 января по 31 декабря 2024 года квоты на ввоз в страну семян нескольких сельхозкультур. Предлагалось ввести квоты в отношении картофеля, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы и других.

До этого терапевт Видновской клинической больницы Дилфуза Ишбаева назвала картофель диетическим продуктом, несмотря на распространенные мнения о его калорийности. Она считает, что при правильном приготовлении блюдо из этого продукта может быть полезным для тех, кто следит за фигурой. При минимальной обработке картофель сохраняет полезные свойства, уточнила она.