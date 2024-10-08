Терапевт Ишбаева: картофель является диетическим продуктом

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Картофель, несмотря на распространенные мнения о его калорийности, является диетическим продуктом. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на терапевта Видновской клинической больницы Подмосковья Дилфузу Ишбаеву.

Специалист считает, что при правильном приготовлении блюдо из картофеля может быть полезным для тех, кто следит за фигурой. Так, по мнению терапевта, данный продукт сохраняет полезные свойства при минимальной обработке. В связи с этим эксперт назвала лучшие способы приготовления картофеля – запекание или варка в мундире.

Кроме того, Ишбаева посоветовала есть картофель с кожурой, а не в виде пюре. Таким образом, как она утверждает, в данном продукте сохраняется много клетчатки, витаминов, минералов и калия. Также специалист указала на содержание в картофеле фитонутриентов, имеющих антиоксидантные свойства.

При этом, по ее мнению, данный продукт еще и укрепляет здоровье, так как защищает от свободных радикалов, снижает риски развития ожирения, диабета и болезней сердца.

Между тем врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что жареный картофель может ухудшать кровоснабжение мозга, поскольку это блюдо обладает высоким гликемическим индексом. Соломатина добавила, после такой реакции мозг начинает недополучать кислород и питательные вещества.

