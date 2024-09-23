Бренд-шеф Мосева назвала несколько способов снизить калорийность картофеля

Фото: 123RF/serezniy

Перед приготовлением картофеля необходимо замочить его в холодной воде дважды: после чистки и после нарезки, чтобы вывести из клубней крахмал, что снизит калорийность блюда, рассказала бренд-шеф Татьяна Мосева в беседе с Pravda.Ru.

Эксперт подчеркнула, что красные и желтые сорта картофеля содержат меньше калорий по сравнению с белыми. Предпочтительнее варить или запекать картофель – так сохраняется больше клетчатки и витаминов, в то время как во время жарки картофель впитывает много масла, что увеличивает его калорийность.

Важно учитывать и то, с чем подается картофель. Сливочные соусы, сметана, масло и майонез существенно повышают калорийность блюда. Чтобы снизить ее, лучше использовать соусы на основе йогурта или вовсе отказаться от них, добавив вместо этого зелень и специи.

Между тем врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что жареный картофель может ухудшать кровоснабжение мозга, поскольку это блюдо обладает высоким гликемическим индексом. Соломатина добавила, после такой реакции мозг начинает недополучать кислород и питательные вещества.