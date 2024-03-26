Употребление луковых колец и картофеля фри может повысить риск развития деменции

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Картофель фри и луковые кольца при определенном приготовлении могут содержать химические вещества, повышающие риск развития деменции, сообщает "Радио 1" со ссылкой на исследование ученых Чикагского университета.

"Жарка во фритюре при высоких температурах связана с несколькими нарушениями обмена веществ. <...> Насколько нам известно, мы первыми сообщили, что длительное употребление масла во фритюре усиливает нейродегенерацию", – пояснили эксперты на ежегодном собрании Американского общества биохимии и молекулярной биологии в Сан-Антонио.

По словам исследователей, во время изучения эффекта от приготовления блюд с использованием большого количества растительного масла, которое используется повторно в ресторанах, они обнаружили, что старое масло может содержать примеси, разрушающие мозг.

Как отметили биологи, у крыс, которых кормили рационом с высоким содержанием повторно использованных масел, было больше признаков воспаления организма, которое повреждает кровеносные сосуды и ускоряет снижение когнитивных способностей, а также увеличивает число признаков повреждения мозга.

На данный момент у ученых в стадии планирования находятся исследования по изучению влияния масла для жарки во фритюре на риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также тревоги, депрессии и нейродегенерации.

До этого заместитель директора Научного центра неврологии Маринэ Танашян назвала признаки проявления деменции. По ее словам, если человек не может сам себя обслуживать, например оплачивать ЖКУ или ходить в магазин, а также нуждается в помощнике – это служит основанием для постановки диагноза. Врач также отметила, что признаки деменции кроются в мелочах, которые раньше всех замечают внимательные родственники.