Врач назвала признаки проявления деменции

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Главный признак деменции заключается не только в снижении памяти, внимания и мотивации, но и в потребности в помощи. Об этом заявила заместитель директора Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН Маринэ Танашян, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По ее словам, если человек не может сам себя обслуживать, например оплачивать ЖКУ или ходить в магазин, а также нуждается в помощнике – это служит основанием для постановки диагноза. Ошибки встречаются, однако, указала врач, большинство пациентов обращаются к специалистам, когда наличие заболевания очевидно и для них самих.

Танашян отметила, что признаки деменции кроются в мелочах, которые раньше всех замечают внимательные родственники. Она считает, что это тоже является социальной проблемой – такие люди не должны находиться в одиночестве.

Специалист уточнила, что при сосудистых изменениях человек обычно "витает в облаках", становится апатичным, теряет интерес к любимым увлечениям, перестает общаться с друзьями или родственниками и следить за гигиеной. Для нейродегенеративной деменции, продолжила она, характерны изменения поведения – внезапная агрессия, асоциальные выпады. С ее слов, недавнее исследование показало, что склонность к черному юмору является одним из ярких признаков такого недуга.

В заключение врач рекомендовала не дожидаться крайних проявлений заболевания. Эти малые симптомы уже указывают на когнитивные расстройства, которые не достигли стадии деменции, но уже служат ее предвестниками, заключила эксперт.

Ранее Танашян рассказала, что вызвать деменцию и другие когнитивные расстройства могут многие вирусы, включая COVID-19. Она объяснила, что при неадекватно протекающем воспалении в патологический процесс вовлекаются ткани нервной системы, что иногда приводит к повреждению нейронов и глиальных клеток. Поэтому воспаление уже рассматривается как отправная точка развития когнитивных нарушений, в том числе деменции, подчеркнула она.

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