Врач заявила, что COVID-19 может вызвать деменцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инициировать когнитивные расстройства могут многие вирусы, в том числе и COVID-19. Об этом заявила замдиректора Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН Маринэ Танашян, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По ее словам, при неадекватно протекающем воспалении в патологический процесс вовлекаются ткани нервной системы, что иногда приводит к повреждению нейронов и глиальных клеток. Поэтому воспаление на сегодняшний день рассматривается как отправная точка развития когнитивных нарушений, в том числе деменции, объяснила эксперт. Танашян указала, что воспаление также влияет на основные причины развития деменции – сосудистые и нейродегенеративные изменения головного мозга.

Специалист отметила, что снижение памяти, ухудшение внимания и "туман в голове" являются признаками перенесенного COVID-19. Они возникают даже у пациентов без морфологических изменений в головном мозге, уточнила она.

Танашян не исключила, что у таких людей и до COVID-19 были когнитивные нарушения, которые через 15–20 лет привели бы к деменции. Но, продолжила она, вирус запустил этот процесс раньше времени. Эксперт подчеркнула, что перенесенное вирусное заболевание не всегда приводит к деменции. Так, вирус герпеса есть у 99% людей, и только у некоторых он может вызвать энцефалит, злокачественная форма которого иногда приводит к когнитивным расстройствам, заключила Танашян.

Ранее специалист по оказанию неотложной помощи Медицинской школы Брайтона и Сассекса Роб Галлоуэй предупредил, что высокое кровяное давление увеличивает риск развития деменции. Он рассказал, что австралийские ученые привели данные, подтверждающие эту гипотезу. Специалисты проанализировали 17 исследований, в которых изучалась связь артериального давления с когнитивными нарушениями. Оказалось, что риск развития деменции возрастает на 42% у страдающих от гипертонии.

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