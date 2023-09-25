Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 15:28

Общество
Главная / Истории /

Врач назвал категорию людей, которые чаще подвержены деменции

Интеллектуальные мышцы: как снизить риск развития деменции

Ученые установили закономерность между профессиями, связанными с тяжелым физическим трудом, и увеличивающимся риском развития слабоумия. Например, по мнению специалистов, деменции в большей степени подвержены продавцы, медперсонал и фермеры. Рассказываем подробности и выясняем, какие методы профилактики помогут избежать этого недуга.

"Парадокс физической активности"

Фото: depositphotos/aamulya

Группа иностранных ученых проанализировала результаты одного из крупнейших исследований деменции, которое проводилось в Норвегии с 2017 по 2019 год. В нем приняли участие 7 005 местных жителей. Среди добровольцев у 902 стоял диагноз "деменция". Еще 2 407 имели легкие когнитивные нарушения. Специалистов интересовала связь диагнозов с образом жизни и состоянием здоровья участников. Выяснилось, что у людей, работа которых предполагала тяжелый физический труд, риск развития слабоумия повышается.

К представителям трудозатратных профессий ученые отнесли продавцов, медсестер, сиделок и фермеров. Отмечается, что эти категории чаще остальных сталкиваются с длительным нахождением "на ногах", тяжелыми силовыми нагрузками, неудобным графиком и повышенным стрессом.

Наша работа подчеркивает так называемый парадокс физической активности – физическая активность в свободное время связана с лучшими когнитивными результатами, а тяжелый физический труд, наоборот, может привести к ухудшению когнитивных результатов.
Вегард Скирбекк
ведущий автор исследования

Ранее были названы первые признаки развития деменции. По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, на недуг может указывать внезапное изменение в поведении человека, например забывчивость. Сюда же относятся перепады настроения, которые ранее ему были не свойственны.

Держать мозг в напряжении

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Для снижения риска развития деменции нужно продолжать учиться и запоминать новую информацию. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

По его словам, физические нагрузки и однотипная работа, выполняемая "на автомате", без умственной деятельности, действительно могут привести к ранней деменции. Чтобы уменьшить риски, нужно тренировать мозг, ставя перед ним разные задачи, пояснил Фомин.

Следует учить языки, осваивать новые профессии, читать книги, запоминать стихи. Книги нормальные, конечно, не детективы, которые не загружают интеллектуальную сферу. Можно это сравнить с поддержкой тонуса мышц: если человек не занимается, то его мускулы могут атрофироваться. Так же и с мозгом. Важно держать его в напряжении.
Евгений Фомин
врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук

Вместе с тем специалист отметил, что основной причиной деменции является все же не физическая нагрузка, а снижение умственной деятельности. По словам врача, недугу чаще подвержены люди, рано вышедшие на пенсию и переставшие поддерживать мозг в тонусе. Например, бывшие ученые, которые ранее много читали, но затем резко перестали интересоваться наукой.

Читайте также

Степан Жирнов

обществоистории
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика