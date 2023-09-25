Врач назвал категорию людей, которые чаще подвержены деменции

Ученые установили закономерность между профессиями, связанными с тяжелым физическим трудом, и увеличивающимся риском развития слабоумия. Например, по мнению специалистов, деменции в большей степени подвержены продавцы, медперсонал и фермеры. Рассказываем подробности и выясняем, какие методы профилактики помогут избежать этого недуга.



"Парадокс физической активности"

Группа иностранных ученых проанализировала результаты одного из крупнейших исследований деменции, которое проводилось в Норвегии с 2017 по 2019 год. В нем приняли участие 7 005 местных жителей. Среди добровольцев у 902 стоял диагноз "деменция". Еще 2 407 имели легкие когнитивные нарушения. Специалистов интересовала связь диагнозов с образом жизни и состоянием здоровья участников. Выяснилось, что у людей, работа которых предполагала тяжелый физический труд, риск развития слабоумия повышается.

К представителям трудозатратных профессий ученые отнесли продавцов, медсестер, сиделок и фермеров. Отмечается, что эти категории чаще остальных сталкиваются с длительным нахождением "на ногах", тяжелыми силовыми нагрузками, неудобным графиком и повышенным стрессом.





Вегард Скирбекк ведущий автор исследования Наша работа подчеркивает так называемый парадокс физической активности – физическая активность в свободное время связана с лучшими когнитивными результатами, а тяжелый физический труд, наоборот, может привести к ухудшению когнитивных результатов.

Ранее были названы первые признаки развития деменции. По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, на недуг может указывать внезапное изменение в поведении человека, например забывчивость. Сюда же относятся перепады настроения, которые ранее ему были не свойственны.



Держать мозг в напряжении

Для снижения риска развития деменции нужно продолжать учиться и запоминать новую информацию. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

По его словам, физические нагрузки и однотипная работа, выполняемая "на автомате", без умственной деятельности, действительно могут привести к ранней деменции. Чтобы уменьшить риски, нужно тренировать мозг, ставя перед ним разные задачи, пояснил Фомин.





Евгений Фомин врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Следует учить языки, осваивать новые профессии, читать книги, запоминать стихи. Книги нормальные, конечно, не детективы, которые не загружают интеллектуальную сферу. Можно это сравнить с поддержкой тонуса мышц: если человек не занимается, то его мускулы могут атрофироваться. Так же и с мозгом. Важно держать его в напряжении.

Вместе с тем специалист отметил, что основной причиной деменции является все же не физическая нагрузка, а снижение умственной деятельности. По словам врача, недугу чаще подвержены люди, рано вышедшие на пенсию и переставшие поддерживать мозг в тонусе. Например, бывшие ученые, которые ранее много читали, но затем резко перестали интересоваться наукой.



Степан Жирнов