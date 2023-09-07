Названы два первых признака развития деменции у пожилых

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Забывчивость и плохое настроение могут быть первыми признаками развития деменции у пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, любое внезапное изменение в поведении близкого человека должно стать поводом задуматься о его здоровье и обязательно обратиться к специалисту.





Надежда Чернышова врач-терапевт Это может быть все что угодно. Например, традиционная забывчивость, когда человек не помнит, куда положил какой-то предмет или пришел в комнату и не знает зачем. Если проблема появилась внезапно и такого раньше не было, то это уже точно показатель того, что надо обследоваться.

Также развитие деменции может проявляться изменением настроения. "Человек обычно легкий и веселый и вдруг становится подавленным, грустным, мрачным. Иногда это приписывают каким-то естественным вещам, пережитому стрессу. А на самом деле так тоже может проявляться деменция. Она способна маскироваться под депрессию", – отметила Чернышова.

При появлении таких симптомов необходимо обратиться к врачу-неврологу. "У него в арсенале есть тесты, точно определяющие, идет ли речь про деменцию или нет. Это совсем простые вопросы. Например, показывают циферблат часов и спрашивают, какое время тут изображено, либо читают достаточно короткий список слов, и нужно просто вспомнить все из этого списка", – заключила терапевт.

Ранее россиянам рассказали, какой процесс в организме способен спровоцировать развитие деменции. Речь идет об атеросклерозе, на фоне которого страдают сосуды головного мозга. Из-за патологии к коре не доставляется необходимое количество крови. В результате развивается деменция.

