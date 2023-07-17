Американские ученые выявили необычный побочный эффект деменции

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Ученые из Калифорнийского университета выявили у редкого вида деменции побочный эффект, который выражается в росте творческих способностей. Об этом сообщает "Газета.ру".

Исследователи проанализировали лобно-височную деменцию (ЛВД). Речь идет о нейродегенеративном расстройстве, характеризующемся поражением лобных и височных долей головного мозга и проявляющемся в виде различных форм с доминированием разных нарушений.

По словам авторов исследования, лобная деменция занимает третье место в структуре форм слабоумия. Она уступает болезни Альцгеймера и деменции сосудистого генеза. На долю ЛВД приходится порядка 10% всех случаев слабоумия, уточнили ученые.

Они изучили записи 689 пациентов с ЛВД. Стало известно, что у 17 человек появился неожиданный рост визуального творчества на ранней стадии заболевания. 8 человек до этого не имели никаких творческих наклонностей. Исследователи выразили мнение, что ЛВД стимулирует части мозга, ответственные за креативное мышление.

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