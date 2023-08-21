Врач назвала неожиданный продукт, который ускоряет старение мозга

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Некачественные грибы и другие продукты, вызывающие отравление, могут способствовать ускоренному старению мозга, так как интоксикация негативно влияет на весь организм. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Ускорять старение мозга, например, способны грибы, которые изначально произрастали в экологически грязных районах. Во-вторых, они могут неправильно заготавливаться, то есть там тоже сохраняются токсины. В-третьих, это ошибки в идентифицировании грибов, то есть можно наесться ложных и отравиться. Поэтому самые лучшие грибы – это купленные в магазине, например тепличные шампиньоны.

Сладкие и жареные продукты тоже ускоряют старение мозга. "Сахар нагружает инсулиновую систему, вызывает скрытое воспаление. Он провоцирует закисление всего организма, так же как и жареные продукты. На закисление больше всего реагируют митохондрии. Они затормаживают свою работу, и идет процесс ускоренного старения тканей", – говорит диетолог.

Алкогольные напитки также оказывают крайне негативное влияние на головной мозг. "Клетки крови теряют липидную пленку, начинают слипаться, что приводит к закупориванию микрокапилляров мозга, и питание к нейронам не идет. Отсутствие питания нейронов при алкогольной интоксикации часто приводит к алкогольной энцефалопатии (проявляется повреждением клеток мозга с последующей их гибелью. – Прим. ред.)", – пояснила эксперт.

Ранее были названы продукты, которые благотворно влияют на работу мозга. В частности, рекомендуется пить зеленый чай, поскольку в нем содержится много антиоксидантов. Они, в свою очередь, помогают предотвратить разрушение клеток мозга. Кроме того, положительный эффект дает употребление дикорастущей голубики и рыбы из холодных морей, так как последняя богата омегой-3.

