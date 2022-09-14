Эксперт рассказал о смертельных ошибках при сборе грибов в лесу

Жителям столичного региона рассказали, что погодные условия на этой неделе будут благоприятными для формирования грибницы. Поэтому грибной сезон, скорее всего, можно будет открывать уже в предстоящие выходные. Разбираемся, как выбрать лес для "тихой охоты" и почему лучше не пользоваться мобильными приложениями для идентификации грибов.



Оптимальная погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе дожди в сочетании с теплой погодой могут стать благоприятным фактором для начала грибного сезона в Московском регионе. Скорее всего, его получится открыть уже с 17 сентября.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России В течение этой недели появятся условия для формирования грибницы. Есть надежда на начало грибной поры в конце недели.

По словам специалиста, в первую декаду сентября в регионе выпало всего 8 миллиметров осадков, в связи с чем почва оказалась слишком сухой для роста грибов. При этом ранее эксперты опасались, что сезон и вовсе может быть сорван из-за жары и отсутствия дождей.

В свою очередь, в МЧС РФ напомнили грибникам о правилах безопасности при походе в лес. Прежде всего в ведомстве порекомендовали предупредить родных о предстоящей поездке и сообщить им все детали, вплоть до маршрута. Кроме того, на месте не отклоняться от знакомых троп в попытке срезать путь.

Для похода необходимо одеться так, чтобы человек не сливался с окружающей природой. Лучше отдавать предпочтение одежде ярких цветов. При себе важно иметь питьевую воду, перекус и дождевик. Обязательно нужно захватить и предметы, которые могут потребоваться в экстренной ситуации. К ним относятся заряженный мобильный телефон, компас, фонарь, спички, нож и часы.

Также перед поездкой на машине следует убедиться, что имеется достаточное количество топлива. Если человек понимает, что заблудился сам либо потерялся его родственник, то нужно незамедлительно обратиться за помощью по номеру 112.



Как распознать ложный гриб?

Автор научно-популярного YouTube-канала, посвященного грибам, Дмитрий Тихомиров в разговоре с Москвой 24 объяснил, как выбрать лес для поиска грибов.

"Главное правило – лес не должен быть сильно заросшим. Грибы не любят траву. Пусть он будет в буреломе, это хорошо для осенних опят. Ну и также многое зависит от вида грибов", – объяснил специалист.





Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного YouTube-канала, посвященного грибам Еловые белые грибы лучше искать в еловых посадках. Боровики – в сосновых борах. Белый гриб березовый и лисички встречаются под березами. Подосиновик растет и с березами, и осинами.

Эксперт также предупредил, что важно помнить о ложных грибах (тех, которые маскируются под съедобные, но могут вызвать отравление).

"К счастью, в Подмосковье ложные грибы – редкое явление. Но все же есть ложные лисички. От настоящих лисичек они отличаются цветом, строением шляпки. Ложные грибы более яркие, почти оранжевые. К счастью, они не ядовиты, и даже если употребить их в пищу, вы, вероятно, не отравитесь", – объяснил он.

Внимательней нужно быть и со сбором опят, продолжил грибник.

"Есть такой гриб – галерина окаймленная, которая такая же маленькая, как опенок, и растет в таких же местах. Концентрации яда в них достаточно, чтобы убить человека, токсин похож на токсин бледной поганки. Но галерина растет одиноко, а опята большими сростками", – рассказал эксперт.

Бледная поганка считается двойником шампиньона. Но они отличаются цветом – поганка слегка салатовая, продолжил Тихомиров.





Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного YouTube-канала, посвященного грибам Также грибников должно насторожить, если гриб растет из уплотнения на ножке. Если ножка гриба утолщается к низу и у основания есть белый мешочек, то собирать его не следует. Подобное строение имеют мухоморы, бледная поганка.

По словам эксперта, опытные грибники вряд ли попадутся на такие уловки природы. При этом новичкам Тихомиров порекомендовал изучить фото грибов в интернете, прежде чем отправиться в лес. Другой вариант – идти на поиски с опытным грибником.

"А вот пользоваться приложением для распознавания грибов я бы не рекомендовал. Я скачивал, пробовал, у всех ошибок процентов 70. У грибов даже одного и того же вида множество вариаций, и нейросети еще не способны идентифицировать каждую из них. А это все-таки смертельная ошибка. Чуть сомневаетесь в грибе – лучше оставьте его в лесу", – подчеркнул грибник.

Эксперт добавил, что дома необходимо перебрать добычу и еще раз внимательно все проверить на наличие ложных и ядовитых грибов. Затем "улов" следует замочить минут на 20, чтобы избавится от грязи, насекомых и червяков. После этого можно приступать к приготовлению.