В МЧС рассказали грибникам, как безопасно ходить в лес

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В МЧС РФ дали советы грибникам о том, как безопасно ходить лес. Перечень рекомендаций опубликован в официальном телеграм-канале ведомства.
Первое, что необходимо сделать, – предупредить близких о месте и маршруте похода. Также следует отдать предпочтение яркой одежде, заметной на фоне деревьев.
При себе каждый грибник должен иметь питьевую воду, небольшой перекус и дождевик, а также предметы, необходимые для выживания в экстренной ситуации: нож, компас, спички, фонарь, часы и заряженный мобильный телефон. Тем, кто едет в лес на машине, стоит предварительно заправиться.
Находясь в лесу, не стоит отклоняться от изначального маршрута или срезать путь через незнакомую местность, добавили в МЧС. Если же человек заблудился, то ему или его близким нужно позвонить по единому номеру вызова экстренных служб – 112.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшее время погода не будет способствовать наступлению грибной поры в Подмосковье. По его словам, сейчас стоит холодная погода с малым количеством дождей, из-за чего почва сухая.
Роспотребнадзор рекомендовал не собирать грибы в засуху
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