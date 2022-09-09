Россиянам рассказали о пользе употребления грибов

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Людям, которые страдают ожирением, следует добавить в свой рацион грибы, заявили диетолог ярославской клиники Мария Лебедева и диетолог Кристина Плотникова. Они утверждают, что продукт помогает не только разнообразить питание, но и обогатить организм разными полезными веществами.

Лебеда считает, что витамины, содержащиеся в грибах, влияют на здоровье костей и поддержку энергии. Продукт оснащает человека биологически активными веществами.

"Белые грибы содержат витамины В2 и В3, богаты медью, которая важна для поддержания энергетического баланса в организме", – отметила Лебедева в разговоре с "Лентой.ру".

Специалист подчеркнула, что пребиотики, которые входят в состав грибов, помогают улучшить микрофлору в кишечнике, а также укрепить иммунитет. Кроме того, по мнению Лебедевой, продукт содержит клетчатку.

По словам Плотниковой, в грибах очень мало калорий, но они способны избавить человека от чувства голода на достаточно длительный срок. Благодаря меди и цинку в составе продукта, человек теряет желание есть сладкое, утверждает диетолог.

"Вешенки и шампиньоны можно употреблять при ожирении, они улучшают обмен веществ", – заявила Плотникова.

Она предупредила, что употреблять грибы в сыром виде ни в коем случае нельзя. По ее словам, в продукте содержится яд агаритин, разрушаемый при нагревании.

Ранее россиян предупредили, что в ближайшее время погодные условия не будут благоприятными для наступления грибной поры. По словам синоптиков, сейчас почва сухая из-за холодной погоды с малым количеством дождей.

Также эндокринолог Антон Поляков рассказал о том, что может произойти с человеком при длительном голодании. Он считает, что постоянное недоедание повышает нагрузку на печень, затормаживает обменные процессы, что приводит к проблемам с сердцем.