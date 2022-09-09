Россиянам рассказали о пользе употребления грибов

Фото: depositphotos/BalaguR
Людям, которые страдают ожирением, следует добавить в свой рацион грибы, заявили диетолог ярославской клиники Мария Лебедева и диетолог Кристина Плотникова. Они утверждают, что продукт помогает не только разнообразить питание, но и обогатить организм разными полезными веществами.
Лебеда считает, что витамины, содержащиеся в грибах, влияют на здоровье костей и поддержку энергии. Продукт оснащает человека биологически активными веществами.
"Белые грибы содержат витамины В2 и В3, богаты медью, которая важна для поддержания энергетического баланса в организме", – отметила Лебедева в разговоре с "Лентой.ру".
Специалист подчеркнула, что пребиотики, которые входят в состав грибов, помогают улучшить микрофлору в кишечнике, а также укрепить иммунитет. Кроме того, по мнению Лебедевой, продукт содержит клетчатку.
По словам Плотниковой, в грибах очень мало калорий, но они способны избавить человека от чувства голода на достаточно длительный срок. Благодаря меди и цинку в составе продукта, человек теряет желание есть сладкое, утверждает диетолог.
"Вешенки и шампиньоны можно употреблять при ожирении, они улучшают обмен веществ", – заявила Плотникова.
Она предупредила, что употреблять грибы в сыром виде ни в коем случае нельзя. По ее словам, в продукте содержится яд агаритин, разрушаемый при нагревании.
Ранее россиян предупредили, что в ближайшее время погодные условия не будут благоприятными для наступления грибной поры. По словам синоптиков, сейчас почва сухая из-за холодной погоды с малым количеством дождей.
Также эндокринолог Антон Поляков рассказал о том, что может произойти с человеком при длительном голодании. Он считает, что постоянное недоедание повышает нагрузку на печень, затормаживает обменные процессы, что приводит к проблемам с сердцем.
Эксперты рассказали, как выбрать в магазине свежие грибы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: