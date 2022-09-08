Синоптик рассказал, наступит ли в ближайшее время грибная пора в Подмосковье

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В ближайшее время погода не будет способствовать наступлению грибной поры в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, сейчас стоит холодная погода с малым количеством дождей, из-за чего почва сухая. Он призвал не ожидать наступления грибной поры в ближайшие выходные.

"Теплый дождик мог бы дать колоссальное количество грибов", – сказал специалист.

Вместе с тем Вильфанд напомнил, что грибная пора длится в Подмосковье до конца сентября, поэтому надежда на ее наступление еще есть.

Ранее автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров рассказал, что в Подмосковье растет около 400 видов грибов. Но чаще всего там москвичи охотятся за опятами. По его словам, опята и белые грибы – самые популярные грибы осени, они лучше всего пригодны для маринования, сушки, заморозки.

