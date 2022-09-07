Диетолог объяснила, как распознать отравление грибами

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Тошнота и диарея с походами в туалет до 10 раз в день являются первыми признаками отравления грибами. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказала диетолог Наталия Гридина.
Она пояснила, что скорость проявления симптомов отравления зависит от того, какой гриб был съеден. Например, мухомор даст о себе знать за 10–15 минут, а бледная поганка – заметно позже. В числе других признаков отравления можно выделить повышение температуры тела и озноб.
В случае отравления, отметила Гридина, необходимо сразу же вызвать скорую помощь, а до ее приезда пить как можно больше воды. Не лишними будут и сорбенты, например активированный уголь. Тем не менее наиболее верный способ избежать проблем – не есть незнакомые грибы, а лучше покупать их в магазине, отдавая предпочтение шампиньонам и вешенкам.
Ранее нутрициолог Ната Гончар предупредила об опасности употребления в пищу ранних яблок, клубники и винограда. По ее словам, часто производители для ускорения созревания плодов используют нитраты, которые в избыточном количестве могут спровоцировать аллергию и даже отравление.
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