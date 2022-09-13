Синоптик предсказал начало грибного сезона в столичном регионе

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Грибной сезон в столичном регионе может начаться уже в ближайшие выходные под влиянием теплой и дождливой погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.

"В течение этой недели появятся условия для формирования грибницы. Есть надежда на начало грибной поры в конце недели", – сказал он.

По словам Вильфанда, вся неделя будет дождливой и пасмурной. Синоптик отметил, что с начала сентября в регионе выпало всего 8 миллиметров осадков, из-за чего почва оставалась довольно сухой для развития грибницы.

Он пояснил, что до среды, 14 сентября, в Москве ожидается температура 12–16 градусов, а с четверга, 15 сентября, она повысится до 15–20 градусов.

13 сентября, станет самым теплым днем в столице на текущей неделе, сообщил ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Уже в среду, 14 сентября, отметил метеоролог, москвичей ожидают дожди с температурой 14–16 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил, что с 15 сентября в Москве ожидается облачная, ветреная и дождливая погода. По словам синоптика, причиной ухудшения погодных условий станет атмосферный фронт из Северной Атлантики, который будет оказывать влияние на европейскую часть РФ.