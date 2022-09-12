Синоптик рассказал о самом теплом дне в Москве на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Вторник, 13 сентября, станет самым теплым днем в столице на текущей неделе, сообщает "Вечерняя Москва".
Как отметил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, температура воздуха в этот день прогреется до 15–17 градусов.
По словам синоптика, в среду, 14 сентября, москвичей ожидают дожди с температурой 14–16 градусов.
"Погода придет в обычную сентябрьскую норму. Она станет типичной для сентября: дожди и температура на 1–1,5 градуса выше, чем в среднем для этого времени года", – добавил метеоролог.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил, что с четверга, 15 сентября, в Москве ожидается облачная, ветреная и дождливая погода.
Он отметил, что причиной ухудшения погодных условий станет атмосферный фронт из Северной Атлантики, который будет оказывать влияние на европейскую часть РФ.
По словам Синенкова, с 15 сентября в столице ожидается юго-западный ветер. Температура воздуха днем составит от 15 до 16 градусов тепла, ночью – от 8 до 10 градусов тепла.
В Москве спрогнозировали теплую, но сырую погоду 12 сентября
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