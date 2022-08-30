Синоптик рассказал, когда бабье лето придет в европейскую часть РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Бабье лето придет в европейскую часть России к началу третьей декады сентября. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
При этом он предупредил, что перед бабьим летом жителей ждет похолодание. В частности, в первую декаду сентября температура воздуха будет ниже климатической нормы минимум на два градуса, достигнув отметки 16–21 градус.
В четверг, 1 сентября, температура будет на уровне 10–15 градусов. Такая погода, уверяет Леус, продержится до 3 сентября. При этом уже к концу недели придет потепление.
"Но выше 20 градусов температура вряд ли повысится. Поэтому первая декада сентября в центральной части Европейской России будет на два-три градуса холоднее, чем она должна быть по своей климатической норме", – приводит слова синоптика "Лента.ру".
Во второй декаде сентября температура воздуха достигнет климатической нормы. К концу месяца столбики термометров поднимутся до 15–20 градусов.
Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за грозы в среду, 31 августа. Период предупреждения – с 10:00 31 до 20:00 31 августа. Также в Москве и Подмосковье до 11:00 среды будет действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за повышенного риска возникновения пожаров.
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