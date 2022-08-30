Желтый уровень опасности из-за грозы объявили в Москве на среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Гидрометцентр России объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за грозы в среду, 31 августа. Об этом сообщается на сайте организации.
"Местами гроза. Период предупреждения – с 10:00 31 августа до 20:00 31 августа", – следует из данных прогностической карты.
Также в Москве и Подмосковье до 11:00 среды будет действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за повышенного риска возникновения пожаров.
Ранее синоптики Гидрометцентра сообщили, что во вторник, 30 августа, в столице и Московской области ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди. Температура воздуха в Москве составит 26–28 градусов тепла, по области – от 24 до 29 градусов.
По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, дожди и грозы прогнозируются в Москве 31 августа и 1 сентября. При этом уже в четверг температура воздуха в городе снизится сразу на 15–18 градусов. Он отметил, что бабьего лета в начале сентября в столичном регионе не ожидается.
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