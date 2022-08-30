Переменная облачность и до 28 градусов тепла ожидается в столице 30 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Во вторник, 30 августа, в столице и Московской области ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, сообщает Гидрометцентр России.

"Температура воздуха в Москве составит 26–28 градусов тепла, по области – от 24 до 29 градусов. Ветер западный 5–10 метров в секунду", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ряде российских регионов летняя погода сохранится и после наступления календарной осени. Жара, в частности, прогнозируется на юге России, Южном Урале и в Западной Сибири. Синоптик уточнил, что температура воздуха в перечисленных регионах Сибири будет составлять 30–32 градуса тепла, в Свердловской и Челябинской областях – около 30 градусов.

