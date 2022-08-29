Синоптик заявил о сохранении летней погоды в ряде регионов РФ в начале сентября

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В ряде регионов РФ летняя погода сохранится и после наступления календарной осени, жара в начале сентября прогнозируется на юге России, Южном Урале и в Западной Сибири, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.

"Страна огромная, а календарь один, поэтому далеко не во все регионы придет осенняя погода с наступлением сентября. В некоторых регионах будет настоящее лето. С 1 сентября в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае, Республике Алтай температура будет на 7–9 градусов выше нормы. Очень тепло будет и на Урале", – сказал он.

Синоптик уточнил, что температура воздуха в перечисленных регионах Сибири будет составлять 30–32 градуса тепла, в Свердловской и Челябинской областях – около 30 градусов. По словам Вильфанда, аномальная жара будет продиктована тем же антициклоном, который ранее вызвал жару в Центральной России. Он уточнил, что антициклон медленно смещается на юго-восток.

На юге России, в свою очередь, летняя погода сохранится в течение первой недели сентября, но будет сопровождаться обильными дождями и грозами.

"Лето будет бушевать – ожидается 30–35 градусов, а в отдельных регионах еще выше температура будет. В Астраханской области прогнозируется до 39 градусов, в Ростовской области – до 36 градусов. Но погода будет неустойчивая. В Краснодарском крае в понедельник будет сильный дождь с грозой, аналогичная ситуация в Ставрополье", – пояснил Вильфанд.

По его словам, море на российских курортах будет оставаться очень теплым. Так, в Крыму температура воды достигнет 25–26 градусов тепла, а в Сочи, Геленджике и Туапсе – 27 градусов.

Ранее Вильфанд сообщил, что с первых чисел сентября в Москве ожидается резкое похолодание. По словам синоптика, 29 августа станет последним летним днем, когда воздух в столице прогреется до 28–30 градусов. Это связано с тем, что уходящий антициклон еще будет оказывать влияние.

