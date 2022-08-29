Москвичей предупредили о грозе в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе с 13:00 понедельника, 29 августа, будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за грозы.

Согласно данным прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ, предупреждение в Москве будет действовать до 20:00 понедельника, 29 августа, а в Подмосковье – до 21:00 вторника, 31 августа.

По данным портала "Метеоновости", предстоящим днем в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 26...28 градусов, по области – 23...28 градусов. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, при грозе порывы 12–15 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с первых чисел сентября в Москве ожидается резкое похолодание. По словам синоптика, 29 августа станет последним летним днем, когда температура воздуха в столице прогреется до 28...30 градусов.