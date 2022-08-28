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Общество

21:39

Москвичей предупредили о резком похолодании с 1 сентября

обществопогода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С первых чисел сентября в Москве ожидается резкое похолодание. Об этом в разговоре с RT сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, 29 августа станет последним летним днем, когда температура воздуха в столице прогреется до 28–30 градусов тепла.

"Это связано с тем, что уходящий антициклон еще будет оказывать влияние. Кроме того, завтра изменится направление ветра, ветер будет идти не только с юго-востока, но и с юга. Поэтому жаркие воздушные массы будут обусловливать теплую погоду", – объяснил Вильфанд.

Он добавил, что в ночь с 28 на 29 августа температура воздуха окажется на отметке от 17 до 19 градусов тепла. В центральной части Москвы в ночное время суток воздух прогреется до 23 градусов тепла.

Вильфанд отметил, что во вторник, 30 августа, антициклон, определявший жару в центре европейской части России, начнет медленно отступать на восток. В связи с этим также ожидается снижение атмосферного давления на 6–7 миллиметров ртутного столба. Кроме того, 30 августа в Москве окажется воздух, пришедший с запада, что станет причиной понижения температуры еще на несколько градусов.

"Воздух будет чистым, и не будет никаких последствий пожаров, которые раньше ощущали москвичи. В среду ветер будет северо-западным, максимальное значение температуры от 20 до 24 градусов тепла. Температура понизится, но все равно будет выше нормы примерно на 3–4 градуса", – уточнил синоптик.

По его словам, 1 сентября температура воздуха в столице резко изменится.

До этого Вильфанд сообщил, что август 2022 года самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Это, по его словам, обусловлено мощным антициклоном, который установился в столице в августе. Ранее самым жарким стал август 2010 года. Метеонаблюдения в столице осуществляют уже 143 года.

Этот август в Москве стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений

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