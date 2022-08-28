Синоптик назвал август 2022 года самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Август нынешнего года в столице стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже можно говорить с уверенностью, что нынешний август в Москве будет самым жарким за весь период наблюдений. Это связано с тем, что вторая половина месяца было очень жаркая, установился мощный антициклон", – сообщил он ТАСС.

Синоптик добавил, до этого рекордно жарким был август 2010 года.

Уточняется, что регулярные метеонаблюдения в Москве ведутся 143 года.

Ранее сообщалось, что главная столичная метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру воздуха на уровне 30,3 градуса в 11:00 26 августа. Данный показатель превысил максимум 53-летней давности, свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра РФ.

Прежний рекорд был зафиксирован 26 августа 1969 года. Тогда температура воздуха превысила 28,9 градуса. При этом абсолютный температурный рекорд был установлен 26 августа 1938 года. Тогда воздух прогрелся до 35,3 градуса.

