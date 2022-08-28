В метро Москвы начали раздавать бесплатную воду из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Бесплатную питьевую воду начали раздавать в метро и на вокзалах Москвы из-за жары, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Уточняется, что получить воду можно на станциях "Технопарк", "Выхино", "Фили", "Филевский парк", "Пионерская", "Багратионовская", "Студенческая", "Кутузовская", а также на автостанции "Орехово".
Кроме того, ЦППК планирует в вечерние часы раздавать воду на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском, Савеловском вокзалах.
Воду начали раздавать на следующих станциях:
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что воскресенье, 28 августа, станет последним днем засухи в столице.
Синоптик добавил, что в воскресенье ожидается погода без осадков, ветер будет юго-восточного, восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.
По его словам, температура воздуха в столице 28 августа составит 28...30 градусов тепла, по области – +26...+31 градус, что превышает климатическую норму на 8–9 градусов.
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