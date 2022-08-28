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Транспорт

12:59

В метро Москвы начали раздавать бесплатную воду из-за жары

транспортпогода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Бесплатную питьевую воду начали раздавать в метро и на вокзалах Москвы из-за жары, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что получить воду можно на станциях "Технопарк", "Выхино", "Фили", "Филевский парк", "Пионерская", "Багратионовская", "Студенческая", "Кутузовская", а также на автостанции "Орехово".

Кроме того, ЦППК планирует в вечерние часы раздавать воду на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском, Савеловском вокзалах.

Воду начали раздавать на следующих станциях:

  • Мытищи;
  • Выхино;
  • Подольск;
  • Железнодорожная;
  • Лобня;
  • Одинцово;
  • Тушинская;
  • Пушкино;
  • Окружная
  • Площадь трех вокзалов (Каланчевская);
  • Ольгино;
  • Расторгуево;
  • Раменское;
  • Славянский бульвар;
  • Нахабино;
  • Павшино;
  • Щербинка;
  • Нижегородская;
  • Домодедово;
  • Люберцы-1;
  • Солнечная;
  • Апрелевка.

Перевозчик МТППК также будет раздавать питьевую воду на Ленинградском вокзале при температуре выше 30 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что воскресенье, 28 августа, станет последним днем засухи в столице.

Синоптик добавил, что в воскресенье ожидается погода без осадков, ветер будет юго-восточного, восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

По его словам, температура воздуха в столице 28 августа составит 28...30 градусов тепла, по области – +26...+31 градус, что превышает климатическую норму на 8–9 градусов.

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