Оранжевый уровень опасности продлили в Москве до вечера 29 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве продлен оранжевый уровень опасности из-за возможных пожаров до вечера 29 августа, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Уточняется, что предупреждение будет действовать до 21:00 понедельника, 29 августа. Аналогичное предупреждение распространено и по Московской области.
Также оранжевый уровень опасности из-за жары продлен в Москве до 21:00 28 августа. В то время как в Подмосковье из-за жары до 21:00 29 августа действует желтый уровень опасности.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что воскресенье, 28 августа, станет последним днем засухи в столице.
Синоптик добавил, что в воскресенье ожидается погода без осадков, ветер будет юго-восточного, восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.
По его словам, температура воздуха в столице 28 августа составит 28...30 градусов тепла, по области – +26...+31 градус, что превышает климатическую норму на 8–9 градусов.
География дымов от лесных пожаров расширилась в столичном регионе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: