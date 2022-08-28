Оранжевый уровень опасности продлили в Москве до вечера 29 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве продлен оранжевый уровень опасности из-за возможных пожаров до вечера 29 августа, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Уточняется, что предупреждение будет действовать до 21:00 понедельника, 29 августа. Аналогичное предупреждение распространено и по Московской области.

Также оранжевый уровень опасности из-за жары продлен в Москве до 21:00 28 августа. В то время как в Подмосковье из-за жары до 21:00 29 августа действует желтый уровень опасности.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что воскресенье, 28 августа, станет последним днем засухи в столице.

Синоптик добавил, что в воскресенье ожидается погода без осадков, ветер будет юго-восточного, восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

По его словам, температура воздуха в столице 28 августа составит 28...30 градусов тепла, по области – +26...+31 градус, что превышает климатическую норму на 8–9 градусов.

