Синоптик рассказал о последнем дне засухи в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Воскресенье, 28 августа, станет последним днем засухи в столице, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Воскресенье станет последним погожим днем в череде затянувшейся засухи. Синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться западной периферией антициклона, поэтому ожидается облачная с прояснениями погода", – рассказал он в своем телеграм-канале.
Синоптик добавил, что в воскресенье ожидается погода без осадков, ветер будет юго-восточного, восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.
По его словам, температура воздуха в столице 28 августа составит 28...30 градусов тепла, по области – +26...+31 градус, что превышает климатическую норму на 8–9 градусов.
Кроме того, Тишковец спрогнозировал улучшение экологической ситуации в течение дня, однако "кардинальные перемены произойдут лишь вечером в понедельник, когда в регионе, наконец-то, прошумят скоротечные грозовые дожди".
Ранее метеоролог заявил, что температура воздуха в столице 1 сентября не будет превышать 15 градусов, ожидаются дожди и северный ветер.
По словам синоптика, во вторник, 30 августа, холодный атмосферный фронт начнет проявляться в столичном регионе. Он пояснил, что ожидаются интенсивные ливни, грозы и шквалистый ветер, из-за чего температура опустится до 24...29 градусов.
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