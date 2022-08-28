Синоптик рассказал о последнем дне засухи в Москве

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Воскресенье, 28 августа, станет последним днем засухи в столице, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Воскресенье станет последним погожим днем в череде затянувшейся засухи. Синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться западной периферией антициклона, поэтому ожидается облачная с прояснениями погода", – рассказал он в своем телеграм-канале.

Синоптик добавил, что в воскресенье ожидается погода без осадков, ветер будет юго-восточного, восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

По его словам, температура воздуха в столице 28 августа составит 28...30 градусов тепла, по области – +26...+31 градус, что превышает климатическую норму на 8–9 градусов.

Кроме того, Тишковец спрогнозировал улучшение экологической ситуации в течение дня, однако "кардинальные перемены произойдут лишь вечером в понедельник, когда в регионе, наконец-то, прошумят скоротечные грозовые дожди".

Ранее метеоролог заявил, что температура воздуха в столице 1 сентября не будет превышать 15 градусов, ожидаются дожди и северный ветер.

По словам синоптика, во вторник, 30 августа, холодный атмосферный фронт начнет проявляться в столичном регионе. Он пояснил, что ожидаются интенсивные ливни, грозы и шквалистый ветер, из-за чего температура опустится до 24...29 градусов.

