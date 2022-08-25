Москвичей ждет настоящая осенняя погода 1 сентября

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Температура воздуха в столице 1 сентября не будет превышать 15 градусов, ожидаются дожди и северный ветер, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"С наступлением календарной осени нагрянет и осень метеорологическая. 1 сентября, в условиях накрапывающего дождя и промозглого северного ветра, под утро – не выше 7…12, а в дневные часы станет непривычно холодно, всего 10…15, что на несколько градусов ниже климатической нормы. Лето сменится осенью всего за одни сутки", – написал он в своем телеграм-канале.
По словам синоптика, во вторник, 30 августа, холодный атмосферный фронт начнет проявляться в столичном регионе. Он пояснил, что ожидаются интенсивные ливни, грозы и шквалистый ветер, из-за чего температура опустится до 24...29 градусов.
В среду, 31 августа, воздух в городе прогреется до 23 градусов тепла.
Ранее сообщалось, что август в Москве догнал по температуре самое жаркое лето 2010 года. Отмечалось, что предстоящие выходные станут последними с аномально жаркой погодой. Вероятность сухих гроз сохранится в столице на 70%.
Ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец до этого уточнял, что жара в столице завершится на следующей неделе. В понедельник, 29 августа, в небе над Москвой появятся облака, однако погода ожидается без осадков. После этого произойдет смена климатических сезонов.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 26 августа
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