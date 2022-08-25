Август в Москве догнал по температуре самое жаркое лето 2010 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Аномальная погода в августе почти догнала по температуре показатели самого жаркого лета 2010 года в Москве. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.
"В обоих случаях среднемесячная температура составляет 21,8 градуса, а с учетом прогнозов – может и вовсе стать единоличным лидером", – объяснил эксперт.
Предстоящие выходные станут последними с аномально жаркой погодой. Вероятность сухих гроз сохранится в столице на 70%. Температура воздуха ночью достигнет 12–17 градусов. Днем воздух прогреется до 28–33 градусов, отметил специалист.
Жара в столице завершится на следующей неделе. В понедельник, 29 августа, в небе над Москвой появятся облака, однако погода ожидается без осадков. После этого произойдет смена климатических сезонов, заявил Тишковец.
До этого в Гидрометцентре России сообщили, что 25 августа стало самым жарким днем в Москве с 1988 года. Температура воздуха в столице превысила показатель 34-летней давности в 29,3 градуса и достигла к полудню 30,3 градуса.
Из-за аномальной жары в столичном метрополитене начали раздавать воду в бутылках. Получить ее можно на 8 станциях, в числе которых – "Технопарк", "Выхино", "Фили", "Филевский парк", "Пионерская", "Багратионовская", "Студенческая" и "Кутузовская".
Также бутылки с питьевой водой предлагают посетителям автостанции "Орехово", пассажирам железнодорожного транспорта и экспресс-автобусов до столичных аэропортов.
"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 25 августа
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