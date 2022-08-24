Москвичей предупредили об аномальной жаре до конца недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
С 24 по 29 августа в Москве ожидается аномальная жара. Температура воздуха поднимется на семь градусов выше нормы, сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.
Спасатели рекомендовали жителям и гостям города избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов, надевать головной убор и пить больше воды.
В МЧС также посоветовали воздержаться от купания в неизвестных местах, не заплывать за знаки ограждения, не приближаться к судам и не оставлять детей без присмотра.
В Подмосковье в период с 24 по 29 августа также ожидается сильная жара, температура воздуха может подняться до 35 градусов, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в период с 24 по 29 августа местами по Московской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 35 градусов", – сказали в МЧС. Жителям области рекомендовали носить легкую светлую одежду и подольше оставаться в тени.
Ранее Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 24 августа. Предупреждение выпустили из-за пожароопасности. Действовать оно будет до 14:00 25 августа. Также в Москве предупредили об очень высокой температуре с 12:00 до 18:00 25 августа.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: