Москвичей предупредили об аномальной жаре до конца недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С 24 по 29 августа в Москве ожидается аномальная жара. Температура воздуха поднимется на семь градусов выше нормы, сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям города избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов, надевать головной убор и пить больше воды.

В МЧС также посоветовали воздержаться от купания в неизвестных местах, не заплывать за знаки ограждения, не приближаться к судам и не оставлять детей без присмотра.

В Подмосковье в период с 24 по 29 августа также ожидается сильная жара, температура воздуха может подняться до 35 градусов, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в период с 24 по 29 августа местами по Московской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 35 градусов", – сказали в МЧС. Жителям области рекомендовали носить легкую светлую одежду и подольше оставаться в тени.

Ранее Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 24 августа. Предупреждение выпустили из-за пожароопасности. Действовать оно будет до 14:00 25 августа. Также в Москве предупредили об очень высокой температуре с 12:00 до 18:00 25 августа.

