Бутылки с водой начали раздавать на станциях метро и МЦК из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Бутылки с водой начали раздавать на станциях столичного метро и МЦК из-за жары, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

С 11:30 воду можно получить на следующих станциях:



"Технопарк";

"Выхино";

"Фили";

"Филевский парк";

"Пионерская";

"Багратионовская";

"Студенческая";

"Кутузовская";

"Окружная" (МЦК).

Также воду можно получить на автостанции "Орехово". В Дептрансе мониторят температуру и, если потребуется, список станций будет скорректирован.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в столице ожидается самая жаркая рабочая неделя за все лето.

Как отметил специалист, столбик термометра установится на отметке в 30–32 градуса. По его словам, стоит ожидать практически полного отсутствия осадков. Он также уточнил, что смог в Москве будет до тех пор, пока будет жаркая погода.